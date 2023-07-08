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Зерновая инициатива: сколько зерна удалось экспортировать за неделю

8 июля 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зерновая инициатива: сколько зерна удалось экспортировать за неделю
Погрузка зерна на судно. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минувшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 7 судов покинуло украинские порты. На их борту было более трехсот тысяч тонн зерна и других пищевых продуктов. Тем временем в сторону Босфора отправились 64 российских судна.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.

Объемы экспорта РФ

Между тем, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Черному морю — 109 судов, из них 31 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовского моря — 109 судов, из них 33 двигались из пролива Босфор;
Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ
Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, срок действия "зернового соглашения" истекает 17 июля. Турция активно работает над продолжением работы Черноморского коридора минимум на 3 месяца.

Между тем, мы писали, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эффективная работа зернового коридора после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. С этой целью он считает, что Запад должен ослабить санкции.

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