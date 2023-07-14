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Зерновой коридор почти остановился: сколько судов покинули одесские порты

14 июля 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зерновой коридор почти остановился: сколько судов покинули одесские порты
Судно экспортирует зерно. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" всего одно судно покинуло украинские порты. На его борту находилось 27 тысяч тонн зерна и других пищевых продуктов. Тем временем в сторону Босфора двинулось 41 российское судно.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.

Объемы экспорта РФ

Между тем Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Черному морю — 116 судов, из них 26 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю — 94 судна, из них 15 двигались из пролива Босфор.
Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ
Количество судов РФ, последовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, срок действия "зернового соглашения" истекает 17 июля. Турция активно работает над продолжением работы Черноморского коридора минимум на 3 месяца.

Отметим, сейчас продолжаются активные переговоры по продолжению работы "зернового коридора". В случае выхода РФ из соглашения Украина и Турция готовы обеспечить безопасность судовладельцам, чтобы продолжить экспорт агропродукции.

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