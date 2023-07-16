Из Одессы вышло последнее судно с зерном

БАЛКЕР TQ SAMSUN. Фото: MarineTraffic

Сегодня утром, 16 июля, из одесского порта вышло последнее судно, загруженное украинским зерном. Пока "зерновая инициатива" под угрозой остановки.

Об этом Новини.LIVE узнало из открытой онлайн-карты MarineTraffic.

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Также это судно было последним, получившим 28 июня разрешение от представителей совместного координационного центра (СКЦ) на проход по проливу Босфор в Одессу. После этого россияне заблокировали проход гражданских судов в Украину, чем почти остановили работу зернового коридора.

Отметим, что за прошлую неделю в рамках "зерновой инициативы" всего одно судно покинуло украинские порты. На его борту находилось 27 тысяч тонн зерна и других пищевых продуктов. Тем временем в сторону Босфора двинулось 41 российское судно.

Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и президент России Владимир Путин одного мнения по продлению "зернового соглашения". Соглашение разрешает экспорт украинского зерна в Черное море, а его срок действия истекает на следующей неделе.

Добавим, ранее мы писали, что в течение недели, с 3 по 9 июля, через морские порты Одесской области было экспортировано 151,8 тысячи тонн агропродукции. Это на 45% меньше отгрузок, чем неделю назад.