Побив антирекорд: експорт зерна Чорним морем знизився на 45%

Експорт зерна Чорним морем. Фото: google

Протягом тижня, з 3 по 9 липня, через морські порти Одеської області було експортовано 151,8 тисячі тонн агропродукції. Це на 45% менше відвантажень, ніж тиждень тому.

Про це повідомляє Ukrainian Agribusiness Club.

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Слід зазначити, що кількість кораблів, які були завантажені, становила 4 одиниці. Це на 2 судна менше попереднього тижня.

"Варто зазначити, що з кінця червня не пройшло інспекцію жодне судно на вхід. За попередньою домовленістю дія поточної угоди закінчується 17 липня 2023 року, однак ще завчасно до цієї дати максимально гальмується робота "зернового коридору". Наразі весь аграрний ринок в очікуванні подальшої долі угоди, оскільки розпочалися жнива і питання експорту стає особливо актуальним", — йдеться в повідомленні.

Основними видами експортованої продукції під час 46-го тижня роботи "зернового коридору" були:

кукурудза (59% експорту за цей період);

макуха соняшникова (15%);

пшениця (26%).

Результати роботи "зернового коридору за тиждень". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Нагадаємо, упродовж липня з чорноморських портів відправлено лише 6 суден, на яких завантажено всього 215 тисяч тонн агропродукції. Останні два балкери, що очікували завантаження, наразі завершують навантаження 85 тисяч тонн зерна для Єгипту в порту Одеси. Тим часом в порту Чорноморська більше немає суден.