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Побил антирекорд: экспорт зерна Черным морем снизился на 45%

12 июля 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Побил антирекорд: экспорт зерна Черным морем снизился на 45%
Экспорт зерна по Черному морю. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В течение недели, с 3 по 9 июля, через морские порты Одесской области было экспортировано 151,8 тысяч тонн агропродукции . Это на 45% меньше отгрузок, чем неделю назад.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

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Следует отметить, что количество загруженных кораблей составляло 4 единицы. Это на 2 судна меньше предыдущей недели.

"Стоит отметить, что с конца июня не прошло инспекцию ни одно судно на вход. По предварительной договоренности действие текущего соглашения истекает 17 июля 2023 года, однако еще заблаговременно до этой даты максимально тормозится работа "зернового коридора". Сейчас весь аграрный рынок в ожидании дальнейшей судьбы соглашения, поскольку началась жатва и вопрос экспорта становится особенно актуальным", — говорится в сообщении.

Основными видами экспортируемой продукции во время 46-й недели работы "зернового коридора" были:

  • кукуруза (59% экспорта за этот период);
  • жмыхи подсолнечные (15%);
  • пшеница (26%).
Результаты работы "зернового коридора через неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club
Результаты работы "зернового коридора через неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Напомним, в июле из черноморских портов отправлено только 6 судов, на которых загружено всего 215 тысяч тонн агропродукции. Последние два ожидающих загрузки балкера сейчас завершают погрузку 85 тысяч тонн зерна для Египта в порту Одессы. Тем временем в порту Черноморска больше нет судов.

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