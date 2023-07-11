Росія блокує роботу чорноморського зернового коридору

Балкери стоять в черзі. Фото: google

Упродовж липня з чорноморських портів відправлено лише 6 суден, на яких завантажено всього 215 тисяч тонн агропродукції. Останні два балкери, що очікували завантаження, наразі завершують навантаження 85 тисяч тонн зерна для Єгипту в порту Одеси. Тим часом в порту Чорноморська більше немає суден.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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РФ блокує перевірки суден

Протягом понад двох місяців порт Південний припинив свою роботу через те, що росіяни блокують всі судна, що прямують до нього.

Починаючи з 26 червня, росіяни відмовляються проводити інспекції суден, що мають намір прибути до українських портів для завантаження. Зараз 29 суден, які мали доставити понад 1,4 мільйона тонн агропродукції до країн Азії та Африки, заблоковані в територіальних водах Туреччини.

"Українська агропродукція займає значне місце в продовольчій безпеці світу. Повна зупинка експорту українського зерна морем призведе до зростання цін на продовольство і поглибить кризу в бідних країнах. Це розуміє світ, це розуміють наші партнери. Також закликаємо світ дотримуватися міжнародного морського права і забезпечити вільне торговельне судноплавство", — зазначив Віцепрем'єр міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

За період з 1 червня по 10 липня планувалося провести 150 інспекцій суден (вхідного та вихідного флоту), проте здійснено лише 70 інспекцій через відмову росіян проводити перевірки. Наступна інспекція запланована на 14 липня. Наразі у зоні інспектування залишається лише вхідний флот.

Нагадаємо, наразі тривають активні перемовини, щодо продовження роботи "зернового коридору". У разі виходу РФ з угоди Україна та Туреччина готові гарантувати безпеку судновласникам, аби продовжити експорт агропродукції.

Зазначимо, у ніч проти 11 липня російські окупаційні війська атакували за допомогою дронів на південні території України. Таким чином, окупанти намагалися знищити зерновий термінал на Одещині.