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Россия блокирует работу черноморского зернового коридора

11 июля 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Россия блокирует работу черноморского зернового коридора
Балкеры стоят в очереди. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За июль из черноморских портов отправлено только 6 судов, на которых загружено всего 215 тысяч тонн агропродукции. Последние два ожидающих загрузки балкера сейчас завершают погрузку 85 тысяч тонн зерна для Египта в порту Одессы. Тем временем в порту Черноморска больше нет судов.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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В течение более двух месяцев порт Южный прекратил свою работу из-за того, что россияне блокируют все направляющиеся к нему суда.

Начиная с 26 июня, россияне отказываются проводить инспекции судов, которые намерены прибыть в украинские порты для загрузки. В настоящее время 29 судов, которые должны были доставить более 1,4 миллиона тонн агропродукции в страны Азии и Африки, заблокированы в территориальных водах Турции.

"Украинская агропродукция занимает значительное место в продовольственной безопасности мира. Полная остановка экспорта украинского зерна морем приведет к росту цен на продовольствие и усугубит кризис в бедных странах. Это понимает мир, это понимают наши партнеры. Также призываем мир соблюдать международное морское право и обеспечить свободное торговое судоходство", — отметил Вице премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

За период с 1 июня по 10 июля планировалось провести 150 инспекций судов (входного и выходного флота), однако осуществлено только 70 инспекций из-за отказа россиян проводить проверки. Следующая инспекция намечена на 14 июля. Пока в зоне инспектирования остается только входящий флот.

Напомним, сейчас продолжаются активные переговоры по продолжению работы "зернового коридора". В случае выхода РФ из соглашения Украина и Турция готовы обеспечить безопасность судовладельцам, чтобы продолжить экспорт агропродукции.

Отметим, в ночь на 11 июля российские оккупационные войска атаковали с помощью дронов на южные территории Украины. Таким образом, кафиры пытались уничтожить зерновой терминал в Одесской области.

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