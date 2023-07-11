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Росія намагалася знищити зерновий термінал у порту Одеської області

11 липня 2023 09:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія намагалася знищити зерновий термінал у порту Одеської області
Зерновий термінал в Одесі. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 11 липня російські окупаційні війська атакували за допомогою дронів на південні території України. Таким чином, окупанти намагалися знищити зерновий термінал на Одещині.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За словами Кіпера, з акваторії Чорного моря вороги запустили серію ударних безпілотників моделі "Shahed-136". При цьому оборонні сили протиповітряної оборони успішно відбили ворожу спробу атаки на зерновий термінал одного з портів Одеської області.

"22 дрони знищені силами ППО півдня, два потрапили в адмінбудівлю припортового об'єкта", — сказав голова Одеської ОВА.

При цьому він уточнив, що внаслідок падіння уламків збитих дронів почалися пожежі у двох терміналах біля порту, включаючи зернові. Пожежа була швидко загашена, серйозних руйнувань та жертв не виявлено.

Нагадаємо, що в ніч із 10 на 11 липня російські війська атакували на Україну з боку південного сходу (область Приморсько-Ахтарська). Окупанти використовували ударні безпілотники "Shahed-136/131" іранського виробництва.

Варто уточнити, що уламки дронів-камікадзе впали на території Київської області.

Через падіння дронів були пошкоджені шибки та сільськогосподарські споруди у приватній власності, а також виникла пожежонебезпечна ситуація в зоні сухої трави. Жертв немає.

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