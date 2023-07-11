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Россия пыталась уничтожить зерновой терминал в порту Одесской области

11 июля 2023 09:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия пыталась уничтожить зерновой терминал в порту Одесской области
Зерновой терминал в Одесской области. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 11 июля российские оккупационные войска атаковали с помощью дронов на южные территории Украины. Таким образом, оккупанты пытались уничтожить зерновой терминал в Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По словам Кипера, из акватории Черного моря, враги запустили серию ударных беспилотников модели "Shahed-136". При этом оборонительные силы противовоздушной обороны успешно отразили вражескую попытку атаки на зерновой терминал одного из портов Одесской области.

"22 дрона уничтожены силами ПВО юга, два попали в админздание припортового объекта", — сказал глава Одесской ОВА.

При этом он уточнил, что вследствие падения обломков сбитых дронов начались пожары в двух терминалах у порта, включая зерновые. Пожар был быстро потушен, серьезных разрушений и жертв не обнаружено.

Напомним, что в ночь с 10 на 11 июля российские войска атаковали на Украину со стороны юго-востока (область Приморско-Ахтарска). Оккупанты использовали ударные беспилотников "Shahed-136/131" иранского производства.

Стоит уточнить, что обломки дронов-камикадзе упали на территории Киевской области.

Из-за падения дронов были повреждены стекла и сельскохозяйственные сооружения в частной собственности, а также возникла пожароопасная ситуация в зоне сухой травы. Жертв нет.

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