Россия пыталась уничтожить зерновой терминал в порту Одесской области
В ночь на 11 июля российские оккупационные войска атаковали с помощью дронов на южные территории Украины. Таким образом, оккупанты пытались уничтожить зерновой терминал в Одесской области.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Что известно про ночную атаку на Одессу
По словам Кипера, из акватории Черного моря, враги запустили серию ударных беспилотников модели "Shahed-136". При этом оборонительные силы противовоздушной обороны успешно отразили вражескую попытку атаки на зерновой терминал одного из портов Одесской области.
"22 дрона уничтожены силами ПВО юга, два попали в админздание припортового объекта", — сказал глава Одесской ОВА.
При этом он уточнил, что вследствие падения обломков сбитых дронов начались пожары в двух терминалах у порта, включая зерновые. Пожар был быстро потушен, серьезных разрушений и жертв не обнаружено.
Напомним, что в ночь с 10 на 11 июля российские войска атаковали на Украину со стороны юго-востока (область Приморско-Ахтарска). Оккупанты использовали ударные беспилотников "Shahed-136/131" иранского производства.
Стоит уточнить, что обломки дронов-камикадзе упали на территории Киевской области.
Из-за падения дронов были повреждены стекла и сельскохозяйственные сооружения в частной собственности, а также возникла пожароопасная ситуация в зоне сухой травы. Жертв нет.