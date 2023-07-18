Сколько агропродукции экспортировали за последнюю неделю работы "зернового коридора"
В течение недели, с 10 по 16 июля, через морские порты Одесской области было экспортировано 76,7 тысячи тонн агропродукции. Это на 50% меньше отгрузок, чем неделю назад.
Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.
Следует отметить, что на прошлой неделе два последних судна покинули порты Одесской области. Этим судам еще предстоит пройти инспекцию для продолжения движения дальше к клиентам и ожидающих ее.
Основными видами экспортируемой продукции во время 50-й недели работы "зернового коридора" были:
- кукуруза (80% экспорта за этот период);
- рапс (20%).
Остановка "зернового коридора"
Напомним, вчера в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.
Отметим, что в случае выхода РФ из соглашения Украина готова к продолжению работы "зернового коридора". Для этого был создан страховой фонд для судов, которые будут двигаться по "зерновому коридору", в 20 млрд гривен. Между тем, Турция также готова стать гарантом безопасности.