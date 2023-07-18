Сколько агропродукции экспортировали за последнюю неделю работы "зернового коридора"

Проверка судна с зерном. Фото: twitter/tcsavunma

В течение недели, с 10 по 16 июля, через морские порты Одесской области было экспортировано 76,7 тысячи тонн агропродукции. Это на 50% меньше отгрузок, чем неделю назад.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

Читайте также:

Следует отметить, что на прошлой неделе два последних судна покинули порты Одесской области. Этим судам еще предстоит пройти инспекцию для продолжения движения дальше к клиентам и ожидающих ее.

Основными видами экспортируемой продукции во время 50-й недели работы "зернового коридора" были:

кукуруза (80% экспорта за этот период);

рапс (20%).

Результаты работы "зернового коридора" через неделю. Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Остановка "зернового коридора"

Напомним, вчера в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Отметим, что в случае выхода РФ из соглашения Украина готова к продолжению работы "зернового коридора". Для этого был создан страховой фонд для судов, которые будут двигаться по "зерновому коридору", в 20 млрд гривен. Между тем, Турция также готова стать гарантом безопасности.