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Цена на зерно в Украине начнет падать: в чем причина

19 июля 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Цена на зерно в Украине начнет падать: в чем причина
Сбор урожая. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Без "Зернового соглашения" цена на зерно в Украине может начать снижаться. Морские порты не могут быть полностью заменены альтернативными путями вывоза украинского зерна, поскольку прошлым летом через порты удалось экспортировать 2 – 2,5 миллиона тонн ежемесячного зерна.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказал генеральный директор украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

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По словам Коваля, отсутствие "Зернового соглашения" может привести к падению цены на зерно на внутреннем рынке. У Украины около 5 миллионов тонн зерновых прошлогоднего урожая, которые будут влиять на внутреннюю ситуацию.

"Цена на зерно на внутреннем рынке, если не будет работать "зерновое соглашение", будет снижаться. Сейчас собирают уже новый урожай, и только Одесская область собрала 1 миллион тонн ранних зерновых. Это повлияет на внутреннюю ситуацию, украинский аграрий будет вынужден работать с дорогими материальными ресурсами", — отметил Коваль.

Эксперт отметил, что украинские аграрии уже имеют опыт работы в блокаду морских портов и используют альтернативные пути, такие как железнодорожный и автомобильный транспорт, а также дунайские порты. Однако он подчеркнул, что ни один из этих инструментов не может полностью заменить морские порты.

Павел Коваль, генеральный директор украинской аграрной конфедерации. Фото: Медиа Центр Украина – Одесса

"У нас есть альтернатива - железнодорожный и автомобильный транспорт, дунайские порты. Это позволяло обрабатывать 2-2,5 миллиона тонн зерна в месяц. У дунайских портов есть потенциал для увеличения объемов обработки зерна. Есть возможность оптимизировать работу пограничных автомобильных и железнодорожных переходов. Все эти инструменты все равно не заменят морские порты", — отметил Павел Коваль.

Эксперт считает, что Путин пытается повысить ставки в переговорах путем обстрела портов.

Остановка "зернового коридора"

Напомним, вчера в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Отметим, что в случае выхода РФ из соглашения Украина готова к продолжению работы "зернового коридора". Для этого был создан страховой фонд для судов, которые будут двигаться по "зерновому коридору", в 20 млрд гривен. Между тем, Турция также готова стать гарантом безопасности.

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