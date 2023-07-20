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Зеленский предложил продлить "зерновое соглашение" в трехстороннем формате без РФ

20 июля 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зеленский предложил продлить "зерновое соглашение" в трехстороннем формате без РФ
Погрузка зерна на судно. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Украина предлагает расширить механизм работы "зернового соглашения", позволяя ему работать в трехстороннем формате без РФ. Турция и ООН имеют полноценные возможности для инспекции судов и подтверждения, что на них нет никакой военной техники или вооружения, не предусмотренной договоренностями.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар.

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"Президент внес предложение в посредников, Турцию и ООН, о том, чтобы продолжить эту инициативу в трехстороннем формате. Поскольку мы из соглашения не выходили, мы имеем обязательства и с ООН, и с Турцией, и весь согласованный механизм, он может функционировать в трехстороннем формате. Говорим правду, что Россия не была конструктивным участником самого процесса и ее роль сводилась фактически к обеспечению того, чтобы они не атаковали порты и корабли", — объяснил Василий Боднар.

Василий Боднар также подчеркнул, что Турция и ООН имеют полноценные возможности для инспекции судов и подтверждения, что на них нет никакой военной техники или вооружения, не предусмотренного "зерновым соглашением". Это делает предложение Украины о трехстороннем формате более реалистичным и позволяет сохранить функциональность механизма.

Посол Украины в Турции отметил, что существуют и другие альтернативные идеи использования прибрежных государств, таких как Румыния и Болгария, для экспорта украинского зерна, однако пока на официальном уровне такие вопросы не обсуждаются.

посол Украины в Турции Василий Боднарь.
Посол Украины в Турции Василий Боднарь. Фото: mediacenter

"Пока в рамках "зерновой инициативы" существует согласованный "зерновой коридор". Он согласован, и посредники, и страна-агрессор на это согласились. И сам "зерновой коридор" никто не отменял. Предложение об использовании прибрежных государств, Румынии и Болгарии, — это я высказал такое предложение, как одну из альтернативных идей. Но это пока не обсуждается на официальном уровне", — подчеркнул он.

Турция выражает заинтересованность в продлении механизма "зернового соглашения" и оказывает влияние на Россию, что может влиять на дипломатический процесс. Украинская сторона надеется на успешные переговоры в рамках двустороннего формата и готова рассмотреть другие возможности для разрешения кризиса.

Напомним, Министерство обороны Украины ответило РФ на вчерашнее заявление, которое фактически создает морскую блокаду. За этими действиями оккупантов скрывается открытая угроза свободному судоходству и продовольственной безопасности, ставя под угрозу жизнь и благосостояние миллионов людей.

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