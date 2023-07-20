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Міноборони України відповіли РФ на спробу блокувати Чорне море

20 липня 2023 15:19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Міноборони України відповіли РФ на спробу блокувати Чорне море
Експорт Чорним морем. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Міністерство оборони України відповіло РФ на вчорашню заяву, яка фактично створює морську блокаду. За цими діями окупантів ховається відкрита загроза для вільного судноплавства та продовольчої безпеки, ставлячи під загрозу життя та добробут мільйонів людей.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Чорне море може стати небезпечним

Дії російського керівництва перетворюють Чорне море на зону небезпеки, спершу для власних суден, а також для суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій території України. Міністерство оборони України наголошує, що вся відповідальність за наслідки цих недопустимих актів лягає на російське керівництво.

Доля крейсеру "Москва" показала, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відповіді на російську агресію на морі. Україна наголошує про свою готовність захищати свої морські кордони та право на безпеку судноплавства.

"Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками", — йдеться в повідомленні. 

Крім того, судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена.

Офіційна заява Міноборони України. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Росії зробили низку заяв щодо припинення Чорноморської "зернової угоди". Там продовжують погрожувати. 

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