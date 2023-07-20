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Минобороны Украины ответили РФ на попытку блокировать Черное море

20 июля 2023 15:19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Минобороны Украины ответили РФ на попытку блокировать Черное море
Экспорт по Черному морю. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Министерство обороны Украины ответило РФ на вчерашнее заявление, которое фактически создает морскую блокаду. За этими действиями оккупантов скрывается открытая угроза свободному судоходству и продовольственной безопасности, ставя под угрозу жизнь и благосостояние миллионов людей.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Черное море может стать опасным

Действия российского руководства превращают Черное море в зону опасности, сначала для собственных судов, а также для судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной территории Украины. Министерство обороны Украины отмечает, что вся ответственность за последствия этих недопустимых актов ложится на российское руководство.

Судьба крейсера "Москва" показала, что у Силы обороны Украины необходимы средства для ответа на российскую агрессию на море. Украина отмечает свою готовность защищать свои морские границы и право на безопасность судоходства.

"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как таковые, перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", — говорится в сообщении.

Кроме того, судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована.

Официальное заявление Минобороны Украины. Фото: скриншот

Напомним, в Министерстве обороны России сделали ряд заявлений о прекращении Черноморского "зернового соглашения". Там продолжают угрожать.

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