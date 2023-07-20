Минобороны Украины ответили РФ на попытку блокировать Черное море
Министерство обороны Украины ответило РФ на вчерашнее заявление, которое фактически создает морскую блокаду. За этими действиями оккупантов скрывается открытая угроза свободному судоходству и продовольственной безопасности, ставя под угрозу жизнь и благосостояние миллионов людей.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Черное море может стать опасным
Действия российского руководства превращают Черное море в зону опасности, сначала для собственных судов, а также для судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной территории Украины. Министерство обороны Украины отмечает, что вся ответственность за последствия этих недопустимых актов ложится на российское руководство.
Судьба крейсера "Москва" показала, что у Силы обороны Украины необходимы средства для ответа на российскую агрессию на море. Украина отмечает свою готовность защищать свои морские границы и право на безопасность судоходства.
"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как таковые, перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", — говорится в сообщении.
Кроме того, судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована.
Напомним, в Министерстве обороны России сделали ряд заявлений о прекращении Черноморского "зернового соглашения". Там продолжают угрожать.