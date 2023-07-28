Пограничники перехватили угрозы РФ торговому судну в Черном море

Торговое судно в море. Фото: google

Одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.

Об этом сообщает Одесский пограничный отряд.

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С помощью открытой радиосвязи, оккупанты решились обратиться в экипаж торгового судна, направлявшегося в украинские порты. Такой шаг откровенно нарушает нормы международного морского права и создает угрозу для гражданских судов, спокойно имеющих право на свободный проход через международные воды.

"Предупреждаю вас о запрете движения в порты Украины. Перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной потенциальной транспортировкой военного груза. Страна, под флагом которой следует судно, считается втянутой в конфликт в Украине!", — говорится в перехвате.

Блокада Черного моря

После выхода РФ из "зернового соглашения" оккупанты начали угрожать блокадой Черного моря. Итак, чтобы контролировать ситуацию, НАТО усилит свое присутствие в акватории.

Черноморский флот России готовится к возможной полной морской блокаде Украины. Корабли РФ сменили свою дислокацию.

Между тем, свободная демократическая партия Германии (ВДП), которая является частью коалиции, выдвинула идею военной защиты кораблей с украинским зерном в Черном море. Однако оказывается, что сама Германия не может принять участие в такой защите, поскольку ее военно-морской флот находится в ограниченном состоянии.