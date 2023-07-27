НАТО підтримає Україну в Чорному морі: подробиці

Військові кораблі в Чорному морі. Фото: google

Після виходу РФ із "зернової угоди", окупанти почали погрожувати блокадою Чорного моря. Тож аби контролювати ситуацію НАТО посилить свою присутність в акваторії.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, що це дасть Україні.

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"Будь-яка присутність союзників з країн НАТО в акваторії Чорного моря — це певний плюс. Ви знаєте, що це не внутрішнє море РФ, тому і Туреччина член НАТО, і Румунія, і вони мають відповідні сили та засоби. Розвідка повітряна відбувається — і БпЛА країн НАТО в Чорному морі, і більш потужні літаки-розвідники, які зрештою контролюють деякі речі, які відбуваються в цьому регіоні", — зазначив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що Україна постійно працює з партнерами, щодо координації дій. Й для нас посилення їх присутності піде на користь.

Блокада Чорного моря

Чорноморський флот Росії готується до можливої повної морської блокади України. Кораблі РФ змінили свою дислокацію.

Тим часом вільна демократична партія Німеччини (ВДП), яка є частиною коаліції, висунула ідею військового захисту кораблів з українським зерном у Чорному морі. Проте виявляється, що сама Німеччина не може взяти участь у такому захисті, оскільки її військово-морський флот перебуває в обмеженому стані.