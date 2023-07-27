Стало відомо, скільки портових об'єктів на Одещині пошкодила РФ

Наслідки обстрілу порт на Одещині. Фото: Міністерство відновлення

Після виходу Росії із "зернової угоди" окупанти ведуть цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру. Протягом останніх 9 днів РФ завдали ударів, що призвели до пошкодження або часткового знищення 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Російські сили обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії, фактично блокуючи рух суден в напрямку морських портів України. Ситуація вимагає негайних та рішучих дій.

"Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами. Це може призвести не тільки до втрат української економіки, але й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах як Африка та Азія. Уже обговорюємо можливі шляхи протидії цинічним атакам ворога та перешкоджанню вільному торговельному судноплавству", — зазначив Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Блокада Чорного моря

Чорноморський флот Росії готується до можливої повної морської блокади України. Кораблі РФ змінили свою дислокацію.

Тим часом вільна демократична партія Німеччини (ВДП), яка є частиною коаліції, висунула ідею військового захисту кораблів з українським зерном у Чорному морі. Проте виявляється, що сама Німеччина не може взяти участь у такому захисті, оскільки її військово-морський флот перебуває в обмеженому стані.

Зазначимо, щоб "зернова угода" продовжилася без ризиків продовольчої кризи у світі, яку намагається зробити Росія, балкери зі збіжжям повинні охоронятися військово-морськими силами. Зокрема, у цьому мають взяти участь країни НАТО.