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Стало известно, сколько портовых объектов в Одесской области повредило РФ

27 июля 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало известно, сколько портовых объектов в Одесской области повредило РФ
Последствия обстрела порт в Одесской области. Фото: Министерство восстановления
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После выхода России из "зернового соглашения" оккупанты ведут целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру. За последние 9 дней РФ нанесли удары, повлекшие повреждение или частичное уничтожение 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Российские силы ограничивают судоходство в районе временно оккупированного Крыма и у территориальных вод Болгарии, фактически блокируя движение судов в направлении морских портов Украины. Ситуация требует немедленных и решительных действий.

"Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками. Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и к серьезному продовольственному кризису в мире, в частности, в таких гуманитарно чувствительных регионах как Африка и Азия. Уже обсуждаем возможные пути противодействия циничным атакам врага и препятствованию свободному торговому судоходству", — отметил Вице премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Блокада Черного моря

Черноморский флот России готовится к возможной полной морской блокаде Украины. Корабли РФ сменили свою дислокацию.

Между тем, свободная демократическая партия Германии (ВДП), которая является частью коалиции, выдвинула идею военной защиты кораблей с украинским зерном в Черном море. Однако оказывается, что сама Германия не может принять участие в такой защите, поскольку ее военно-морской флот находится в ограниченном состоянии.

Отметим, чтобы "зерновое соглашение" продлилось без рисков продовольственного кризиса в мире, который пытается сделать Россия, балкеры с зерном должны охраняться военно-морскими силами. В частности, в этом должны участвовать страны НАТО.

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