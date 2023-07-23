НАТО має супроводжувати судна з зерном у Чорному морі

Джеймс Ставрідіс. Фото: Politico

Щоб "зернова угода" продовжилася без ризиків продовольчої кризи у світі, яку намагається зробити Росія, балкери зі збіжжям повинні охоронятися військово-морськими силами. Зокрема, у цьому мають взяти участь країни НАТО.

Про це повідомив колишній командувач військами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.

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За його словами, НАТО і США мають достатньо можливостей для супроводу вантажів зерна спільно з трьома великими країнами НАТО в Чорному морі

"НАТО має супроводжувати кораблі із зерном у Чорному морі й у разі загрози відкривати вогонь у відповідь по ВМФ Росії", — сказав відставний адмірал ВМС США.

Також він додав, що після усього, що зробила армія-агресорка з південними регіонами України, коли зерновий коридор перестав працювати, альянсу слід виступити з "прямим та недвозначним попередженням" на адресу Чорноморського флоту РФ. Росія має відчути, що не є володаркою Чорного моря.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зернова угода "увійшла в історію як дипломатичний успіх". Продовження роботи Чорноморського коридору планується обговорити з Путіним у серпні.

Раніше ми писали, що ворог своїми нічними терорами по містах України намагається залякати людей та змушує піти на їхні умови. Проте окупантам не вдасться довго демонструвати своє "панування" у Чорному морі.