Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow НАТО должна сопровождать суда с зерном в Черном море, — Ставридис arrow

НАТО должна сопровождать суда с зерном в Черном море, — Ставридис

23 июля 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
НАТО должна сопровождать суда с зерном в Черном море
Джеймс Ставридис. Фото: Politico
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Чтобы "зерновое соглашение" продлилось без рисков продовольственного кризиса в мире, который пытается сделать Россия, балкеры с зерном должны охраняться военно-морскими силами. В частности, в этом должны участвовать страны НАТО.

Об этом сообщил бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Читайте также:

По его словам, у НАТО и США достаточно возможностей для сопровождения грузов зерна совместно с тремя крупными странами НАТО в Черном море.

"НАТО должно сопровождать корабли с зерном в Черном море и в случае угрозы открывать ответный огонь по ВМФ России", — сказал отставной адмирал ВМС США.

Также он добавил, что после всего, что сделала армия-агрессор с южными регионами Украины, когда "зерновой коридор" перестал работать, альянсу следует выступить с "прямым и недвусмысленным предупреждением" в адрес Черноморского флота РФ. Россия должна почувствовать, что не является обладательницей Черного моря.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "зерновое соглашение" "вошло в историю как дипломатический успех". Продолжение работы Черноморского коридора планируется обсудить с Путиным в августе.

Ранее мы писали, что враг своими ночными террорами по городам Украины пытается запугать людей и вынуждает пойти на их условия. Однако оккупантам не удастся долго демонстрировать свое господство в Черном море.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз