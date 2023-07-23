НАТО должна сопровождать суда с зерном в Черном море, — Ставридис
Чтобы "зерновое соглашение" продлилось без рисков продовольственного кризиса в мире, который пытается сделать Россия, балкеры с зерном должны охраняться военно-морскими силами. В частности, в этом должны участвовать страны НАТО.
Об этом сообщил бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
По его словам, у НАТО и США достаточно возможностей для сопровождения грузов зерна совместно с тремя крупными странами НАТО в Черном море.
"НАТО должно сопровождать корабли с зерном в Черном море и в случае угрозы открывать ответный огонь по ВМФ России", — сказал отставной адмирал ВМС США.
Также он добавил, что после всего, что сделала армия-агрессор с южными регионами Украины, когда "зерновой коридор" перестал работать, альянсу следует выступить с "прямым и недвусмысленным предупреждением" в адрес Черноморского флота РФ. Россия должна почувствовать, что не является обладательницей Черного моря.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "зерновое соглашение" "вошло в историю как дипломатический успех". Продолжение работы Черноморского коридора планируется обсудить с Путиным в августе.
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