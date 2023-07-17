Зерновое соглашение "вошло в историю", — Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: google

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновое соглашение "вошло в историю как дипломатический успех". Продление работы Черноморского коридора планируется обсудить с Путиным в августе.

Об этом сообщают СМИ.

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"Мой министр иностранных дел проведет переговоры со своим собеседником, и мы проведем наши встречи, когда он вернется из поездки. Когда мы встретимся в августе, у нас будет возможность обсудить эти вопросы", — цитирует заявление Anadolu.

Что известно о "зерновой инициативе"

Отметим, "зерновая инициатива" была принята в Стамбуле 22 июля 2022 года с участием ООН, Украины, Турции, тогда как Россия и ООН параллельно подписали меморандум. Инициатива была заключена на 120 дней, и ее продолжали дважды, в последний раз — 18 марта.

Однако, если Украина заявляла, что она продлена на 120 дней, то Россия утверждала, что всего на 60 — до 18 мая, и настаивала на разблокировке работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и снятии всех санкций по торговле российской агропродукцией и удобрениями.

Срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Сегодня в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать до выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Напомним, в случае выхода РФ из соглашения Украина готова к продолжению работы "зернового коридора". Для этого был создан страховой фонд для судов, которые будут двигаться по "зерновому коридору", в 20 млрд гривен. Между тем Турция также готова стать гарантом безопасности.

Отметим, утром 16 июля из одесского порта вышло последнее судно, загруженное украинским зерном. Балкер TQ SAMSUN под турецким флагом должен доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысячи тонн кукурузы.