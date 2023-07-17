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Зернова угода "увійшла в історію", — Ердоган

17 липня 2023 13:48
оновлено: 13:59
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зернова угода "увійшла в історію", — Ердоган
Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що зернова угода "увійшла в історію як дипломатичний успіх". Продовження роботи Чорноморського коридору планують обговорити з Путіним у серпні. 

Про це повідомляють ЗМІ. 

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Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив свій намір обговорити питання продовження "зернового коридору" під час очікуваного візиту до Туреччини президента РФ Володимира Путіна.

"Мій міністр закордонних справ проведе переговори зі своїм співрозмовником, і ми проведемо наші зустрічі, як він повернеться з поїздки. Коли ми зустрінемося у серпні, ми матимемо можливість обговорити ці питання", — цитує заяву Anadolu.

Що відомо про "зернову ініціативу"

Зазначимо, "зернову ініціативу" було ухвалено вСтамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини, тоді як Росія та ООН паралельно підписали меморандум. Ініціативу було укладено на 120 днів, і її продовжували двічі, востаннє — 18 березня.

Однак, якщо Україна заявляла, що її продовжили на 120 днів, то Росія стверджувала, що лише на 60 — до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті — Одеса та знятті всіх санкцій щодо торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Сьогодні в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині. 

Нагадаємо, у разі виходу РФ з угоди Україна готова до продовження роботи "зернового коридору". Для цього було створено страховий фонд для суден, яку рухатимуться "зерновим коридором", у 20 млрд гривень. Тим часом Туреччина також готова стати гарантом безпеки. 

Зазначимо, вранці 16 липня з одеського порту вийшло останнє судно, яке було завантажене українським зерном. Балкер TQ SAMSUN під турецьким прапором має доправити до Нідерландів 15 тисяч 300 тонн ріпаку і 23,5 тисячі тонн кукурудзи.

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