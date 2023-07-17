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Україна виконала всі зобовʼязання, що передбачені "зерновою угодою", — Гуменюк

17 липня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Україна виконала всі зобовʼязання, що передбачені "зерновою угодою", — Гуменюк
Експорт зерна Чорним морем. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Доля "зернового коридору" знову не вирішена. Сьогодні 17 липня, закінчився строк дії Стамбульських домовленостей. ООН та Туреччина досить високо оцінюють роботу Чорноморського коридору, зокрема з огляду на безпекову складову та забезпечення його функціонування. 

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Жодного інциденту з суднами не відбувалося, окрім тих, які були спровоковані РФ. Навіть повітряні тривоги, під час яких співробітники порту повинні були зупинити роботу з завантаження збіжжя та перейти в укриття, перекривалися надзвичайною працьовитістю українських портовиків", — зазначила Наталя Гуменюк.

Зупинка "зернового коридору"

Нагадаємо, сьогодні в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині. 

Зазначимо, у разі виходу РФ з угоди Україна готова до продовження роботи "зернового коридору". Для цього було створено страховий фонд для суден, яку рухатимуться "зерновим коридором", у 20 млрд гривень. Тим часом Туреччина також готова стати гарантом безпеки.

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