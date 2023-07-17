Україна виконала всі зобовʼязання, що передбачені "зерновою угодою", — Гуменюк

Експорт зерна Чорним морем. Фото: google

Доля "зернового коридору" знову не вирішена. Сьогодні 17 липня, закінчився строк дії Стамбульських домовленостей. ООН та Туреччина досить високо оцінюють роботу Чорноморського коридору, зокрема з огляду на безпекову складову та забезпечення його функціонування.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

"Жодного інциденту з суднами не відбувалося, окрім тих, які були спровоковані РФ. Навіть повітряні тривоги, під час яких співробітники порту повинні були зупинити роботу з завантаження збіжжя та перейти в укриття, перекривалися надзвичайною працьовитістю українських портовиків", — зазначила Наталя Гуменюк.

Зупинка "зернового коридору"

Нагадаємо, сьогодні в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині.

Зазначимо, у разі виходу РФ з угоди Україна готова до продовження роботи "зернового коридору". Для цього було створено страховий фонд для суден, яку рухатимуться "зерновим коридором", у 20 млрд гривень. Тим часом Туреччина також готова стати гарантом безпеки.