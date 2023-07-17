Украина выполнила все обязательства, предусмотренные "зерновым соглашением", — Гуменюк

Экспорт зерна по Черному морю. Фото: google

Судьба "зернового коридора" снова не решена. Сегодня 17 июля истек срок действия Стамбульских договоренностей. ООН и Турция достаточно высоко оценивают работу Черноморского коридора, в частности, учитывая составляющую безопасность и обеспечение его функционирования.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Никакого инцидента с судами не происходило, кроме спровоцированных РФ. Даже воздушные тревоги, во время которых сотрудники порта должны были остановить работу по загрузке зерна и перейти в укрытие, перекрывались чрезвычайным трудолюбием украинских портовиков", — отметила Наталья Гуменюк.

Остановка "зернового коридора"

Напомним, сегодня в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Отметим, что в случае выхода РФ из соглашения Украина готова к продолжению работы "зернового коридора". Для этого был создан страховой фонд для судов, которые будут двигаться по "зерновому коридору", в 20 млрд гривен. Между тем, Турция также готова стать гарантом безопасности.