Атака по порту: одеська прокуратура відкрила справу проти РФ

Порт на Одещині. Фото: google

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування кримінального провадження стосовно нічного обстрілу Одещини. За даними слідства, окупанти завдали удару по об'єктах портової інфраструктури, використавши ракети типу "Калібр".

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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У результаті цього ворожого удару, 43-річний співробітник порту був вбитий на місці. Крім того, обстріл призвів до пошкодження адміністративного приміщення та промислового обладнання, що завдало серйозної шкоди інфраструктурі порту.

Одеська обласна прокуратура розпочала розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Останні обстріли Одещини

У результаті атаки, 24 липня, дронами на портову інфраструктуру Одеської області семеро людей постраждали. Медики надали допомогу двом постраждалим прямо на місці "прильоту", а п'ять осіб були госпіталізовані до лікарень.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня Одеса зазнала чергового обстрілу з боку російських військ. Загинула одна людина, чимало поранених. Постраждав Спасо-Преображенський кафедральний собор та багато будинків у центрі міста. Місто пригнічене, пошкоджене, але здаватися не збирається. Тим більше, що з Одесою вся Україна. Вітчизняні залізничники вирішили своєрідно підтримати одеситів. Деталі в матеріалі.

Також вночі 21 липня ворожа атака по Одеській області призвела до руйнувань сільськогосподарського підприємства. Правоохоронці відкрили кримінальну справу, щодо порушень законів та звичаїв війни.

Внаслідок нічного обстрілу 20 липня постраждала не тільки портова інфраструктура, адмінбудівля, школа, ліцей та дитячий садок. Пошкоджень зазнала й будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.

Навіть після виходу з зернової ініціативи Росія не припиняє тероризувати світ. Вночі 19 липня відбулася цілеспрямована повітряна атака на зернові термінали в портах "Одеса" та "Чорноморськ".