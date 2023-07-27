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Окупанти вночі атакували Одеський порт, є загиблий, — Гуменюк

27 липня 2023 09:07
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Валерія Пержун
редактор
Окупанти вночі атакували Одеський порт, є загиблий, — Гуменюк
Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Російські війська у ніч на 27 липня вкотре атакували Одеську область.  Цього разу окупанти обстріляли Одеський порт. Внаслідок цього загинула людина.

Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк у телеетері.

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У ніч з 26 на 27 липня окупанти атакувала Одещину з південно-східного напрямку ударними БпЛА та крилатими ракетами. Ракети "Калібр" випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.

"Ворог спершу спрямував "шахеди" по центру України, оминаючи південь, а потім застосував "Калібри" з Чорного моря, вдаривши по портовій інфраструктурі Одещини. Зруйновано одну адміністративну будівлю в одному з портів, загинув охоронець. Також пошкоджені виробничі потужності одного з терміналів порту", — повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що РФ готується до повної морської блокади України.

Також стало відомо, що лише за одну добу на узбережжя Чорного моря прибило три міни.

Водночас одесити, чиє житло було зруйновано внаслідок обстрілу, житимуть у модульних будинках.

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