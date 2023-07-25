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Одесити, чиє житло зруйнувалось внаслідок обстрілу, житимуть в модульних будинках

25 липня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесити, чиє житло зруйнувалось внаслідок обстрілу, житимуть в модульних будинках
Зруйнований будинок. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі розпочала свою діяльність робоча група, яка займається оцінкою пошкоджень пам'ятників архітектури внаслідок російського обстрілу 23 липня. Спеціалісти вже працюють на місцях та фіксують пошкодження, а також зроблять рекомендації щодо першочергових аварійних робіт.

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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Зокрема, одним з постраждалих будівель є житловий будинок Чижевича, який має статус пам'ятки архітектури місцевого значення та був споруджений у 19 столітті. Також Будинок Соломос потребує відновлення, і на його оцінку прибудуть міжнародні експерти з ЮНЕСКО.

Мер Одеси Геннадій Труханов наголосив на важливості звернення до експертів ЮНЕСКО для точної фіксації пошкоджень та притягнення винних до відповідальності. Зараз комунальники виконують невідкладні роботи, не торкаючись безпосередньо стану пам'яток архітектури.

Труханов
Геннадій Труханов. Фото: Одеська міська рада

"Я розумію, що люди залишись без житла та хочуть якомога скоріше прибрати наслідки руйнувань і повернутись до осель. Але ми повинні дочекатися експертів ЮНЕСКО, задля фіксування пошкоджень і подальшого притягнення Росії до відповідальності. Треба трохи почекати, а поки комунальники проводять ті роботи, які не стосуються безпосередньо стану памʼяток архітектури", — сказав мер Геннадій Труханов.

Мер також відвідав приватні будинки на Парковій, які теж постраждали внаслідок обстрілів. Там з метою надання тимчасового житла постраждалим, будуть встановлені модульні будиночки, де люди зможуть проживати під час аварійно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, вночі 23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити 9 з 19 ракет проте, на жаль, є й влучання. Понад 200 осіб, які стали свідками масованої ракетної атаки на Одесу, звернулись за психологічною підтримкою до ДСНС.

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