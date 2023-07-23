Масована атака по Одесі 23 липня

Наслідки ворожої атаки по Одесі. Фото: Радіо NV

Цієї ночі Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".

Про це повідомляє у Telegram Оперативне командування "Південь".

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В Оперативному командуванні "Південь" повідомляють, що цієї ночі ворог спрямував атаки на портову інфраструктуру, а також середмістя.

Зазначається, що силами протиповітряної оборони значна частина ракет була знищена. Втім, є і влучання.

"Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор української православної церкви (московського патріархату). Постраждали 2 пам’ятки архітектури". — йдеться в повідомленні.











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Також в командуванні повідомили, що в результаті нічної атаки — 19 постраждалих та 1 загиблий. До лікарень міста госпіталізовано 14 осіб, троє з них — діти.

Нагадаємо, ворог не полишає Одесу і практично щоночі рясно атакує місто ракетами. Ця ніч — не виняток. Внаслідок ворожої атаки на Одесу в місті пошкоджені цивільна інфраструктура, житлові будинки, релігійна установа.

Ми писали, що внаслідок ворожої атаки був пошкоджений Спасо-Преображенський собор. Повідомляється, що у соборі повибивало вікна, серйозно постраждала його оздоблення. Також повідомляється, що у храмі знищено вівтар.