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Росіяни атакували Одесу 5-ма видами ракет, — командування "Південь"

23 липня 2023 06:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Масована атака по Одесі 23 липня
Наслідки ворожої атаки по Одесі. Фото: Радіо NV
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".

Про це повідомляє у Telegram Оперативне командування "Південь".

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Масована атака по Одесі 23 липня

В Оперативному командуванні "Південь" повідомляють, що цієї ночі ворог спрямував атаки на портову інфраструктуру, а також середмістя.

Зазначається, що силами протиповітряної оборони значна частина ракет була знищена. Втім, є і влучання.

"Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор української православної церкви (московського патріархату). Постраждали 2 пам’ятки архітектури". — йдеться в повідомленні.

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Також в командуванні повідомили, що в результаті нічної атаки — 19 постраждалих та 1 загиблий. До лікарень міста госпіталізовано 14 осіб, троє з них — діти. 

Нагадаємо, ворог не полишає Одесу і практично щоночі рясно атакує місто ракетами. Ця ніч — не виняток. Внаслідок ворожої атаки на Одесу в місті пошкоджені цивільна інфраструктура, житлові будинки, релігійна установа.

Ми писали, що внаслідок ворожої атаки був пошкоджений Спасо-Преображенський собор. Повідомляється, що у соборі повибивало вікна, серйозно постраждала його оздоблення. Також повідомляється, що у храмі знищено вівтар.

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