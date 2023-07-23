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Россияне атаковали Одессу 5-ю видами ракет, — командование "Південь"

23 июля 2023 06:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Массированная атака по Одессе 23 июля
Последствия вражеской атаки в Одессе. Фото: Радио NV
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Этой ночью Россия снова прибегла к массированной атаке по Одессе. Так, враг атаковал город по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".

Об этом сообщает в Telegram Оперативное командование "Південь".

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Массированная атака по Одессе 23 июля

В Оперативном командовании "Південь" сообщают, что этой ночью враг направил атаки на портовую инфраструктуру, а также центр города.

Отмечается, что силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена. Впрочем, есть и попадания.

"Остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере 6 жилым, в том числе многоквартирным домам. Изувечены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. На одной из центральных площадей Одессы попадания российской ракеты изувечен собор", — говорится в сообщении.

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Также в командовании сообщили, что в результате ночной атаки — 19 пострадавших и 1 погибший. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них — дети.

Напомним, враг не покидает Одессу и практически каждую ночь обильно засыпает город ракетами. Эта ночь — не исключение. В результате вражеской атаки на Одессу в городе повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, религиозное учреждение.

Мы писали, что в результате вражеской атаки был поврежден Спасо-Преображенский собор. Сообщается, что в соборе выбило окна, серьезно пострадала его отделка. Также сообщается, что в храме уничтожен алтарь.

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