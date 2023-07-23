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Ворожий обстріл Одеси: наслідки нічної атаки по місту

23 липня 2023 02:50
оновлено: 03:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Наслідки ворожого удару по Одесі
Наслідки ворожої атаки по Одесі 20 липня. Фото: ДСНС Одеської області
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог не полишає Одесу і практично щоночі рясно атакує місто ракетами. Ця ніч — не виняток. Внаслідок ворожої атаки на Одесу в місті пошкоджені цивільна інфраструктура, житлові будинки, релігійна установа.

Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація у Telegram.

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Наслідки ворожого удару по Одесі вночі 23 липня

Очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер повідомив, що  у місті пошкоджені  цивільна інфраструктура, житлові будинки та релігійна установа. При цьому він додав, що інформація щодо потерпілих уточнюється. 

Також він звернувся до одеситів та мешканців міста з проханням.

"Шановні одесити та жителі області, у випадку повторної повітряної тривоги — швидко прямуйте в укриття та будьте там до відбою! Окремо звертаюсь до адміністраторів телеграм-каналів та блогерів: не викладайте зараз наслідки ворожих атак! Не допомагайте ворогу!" — написав чиновник.

Тим часом мешканці Одеси публікують відео наслідків атаки.

03:03:

Повідомляється, що станом на 03:00 в Одесі 18 постраждалих, серед яких 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовані 14 людей, троє з них — діти.

03:17:

Місцева влада повідомляє, що внаслідок нічної атаки ворога у місті є загиблий.

 

Нагадаємо, нинішня атака по Одесі є комбінованою. Також у командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначали, що було зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

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