Последствия вражеского удара по Одессе

Последствия вражеской атаки в Одессе 20 июля. Фото: ГСЧС Одесской области

Враг не покидает Одессу и практически каждую ночь обильно атакует город ракетами. Эта ночь — не исключение. В результате вражеской атаки на Одессу в городе повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, религиозное учреждение.

Об этом сообщает Одесская областная военная администрация в Telegram.

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Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что в городе повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и религиозное учреждение. При этом он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Также он обратился к одесситам и жителям города с просьбой.

"Уважаемые одесситы и жители области, в случае повторной воздушной тревоги — быстро направляйтесь в укрытие и будьте там до отбоя! Отдельно обращаюсь к администраторам телеграмм-каналов и блоггеров: не выкладывайте сейчас последствия вражеских атак! Не помогайте врагу!" — написал чиновник.

Между тем, жители Одессы публикуют видео последствий атаки.

03:03:

Сообщается, что на 03:00 в Одессе 18 пострадавших, среди которых 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них — дети.

03:17:

Местные власти сообщают, что из-за ночной атаки РФ в городе есть погибший.

Напомним, нынешняя атака по Одессе комбинирована. Также в командовании Воздушных сил ВСУ отмечалось, что были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.