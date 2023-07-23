Вражеские обстрелы Одессы: последствия ночной атаки по городу
Враг не покидает Одессу и практически каждую ночь обильно атакует город ракетами. Эта ночь — не исключение. В результате вражеской атаки на Одессу в городе повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, религиозное учреждение.
Об этом сообщает Одесская областная военная администрация в Telegram.
Последствия вражеского удара по Одессе ночью 23 июля
Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что в городе повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и религиозное учреждение. При этом он добавил, что информация о пострадавших уточняется.
Также он обратился к одесситам и жителям города с просьбой.
"Уважаемые одесситы и жители области, в случае повторной воздушной тревоги — быстро направляйтесь в укрытие и будьте там до отбоя! Отдельно обращаюсь к администраторам телеграмм-каналов и блоггеров: не выкладывайте сейчас последствия вражеских атак! Не помогайте врагу!" — написал чиновник.
Между тем, жители Одессы публикуют видео последствий атаки.
03:03:
Сообщается, что на 03:00 в Одессе 18 пострадавших, среди которых 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них — дети.
03:17:
Местные власти сообщают, что из-за ночной атаки РФ в городе есть погибший.
Напомним, нынешняя атака по Одессе комбинирована. Также в командовании Воздушных сил ВСУ отмечалось, что были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.