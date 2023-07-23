Як нині виглядає Спасо-Преображенський собор в Одесі: моторошні фото

Спасо-Преображенський собор в Одесі після пожежі. Фото: Суспільне Одеса

Росія завдала комбінованого ракетного удару по Одесі та області. Внаслідок ворожої атаки був пошкоджений Спасо-Преображенський собор.

У мережі викладають світлини, як виглядає собор після пожежі.

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За даними Одеської РВА, нинішня нічна атака — це наймасштабніший удар ворога по історичному центру міста Одеса з початку війни.

"Нелюди поцілили по цивільній інфраструктурі, житловим будинкам та практично зруйнували найбільший Собор півдня України", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у соборі повибивало вікна, серйозно постраждала його оздоблення. Також повідомляється, що у храмі знищено вівтар.

Крім значних пошкоджень будівлі постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

"Руйнування колосальні, влучило у праву частину і пробило до мінус першого поверху. Половина собору лишилася без даху. Порушені центральні палі, фундамент. Вилетіли всі вікна, ліпнина. Була пожежа, загорілася частина, де у церкві продаються ікони та свічки", — розповів клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук.

Нагадаємо, у командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначали, що було зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

Ми писали, що наразі на бойовому рейді в Чорному морі перебуває 10 ворожих кораблів, серед яких є й великі десантні. Проте ракетоносії залишилися у бухтах тимчасово окупованого Севастополя.