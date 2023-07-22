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Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ вийшло на чергування

22 липня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Російські кораблі знову у Чорному морі
Великий десантний корабель. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наразі на бойовому рейді у Чорному морі перебуває 10 ворожих кораблів, серед яких є й великі десантні. Проте ракетоносії залишилися у бухтах тимчасово окупованого Севастополя.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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  • У Чорному морі на бойовому чергуванні 10 ворожих кораблів; 
  • в Азовському морі — 1 великий десантний корабель; 
  • у Середземному морі на бойовому чергуванні 8 ворожих кораблів.
Кількість ворожих кораблів у морях. Фото: ВМС ЗС 

Зазначимо, що ракетоносіїв немає в жодному морі, але ситуація може швидко змінитися, тому не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. 

Нагадаємо, термін дії "зернової угоди" сплив 17 липня. Росія маніпулює світом, використовуючи для цього продовольчу безпеку та голод. Тим часом  РФ продовжує експортувати свою продукцію Чорним морем. За минулий тиждень у бік Босфору вирушили 34 російські судна.

Додамо, після виходу Росії із "зернової угоди" Україна розглядає новий маршрут транспортування продовольства. Зокрема, через води Румунії та Болгарії. 

А детальніше про те, як світова економіка відреагує на зупинку зернової угоди читайте у нашому матеріалі

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