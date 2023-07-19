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"Акт агресії проти світу": Кубраков прокоментував атаку по портах Одещини

19 липня 2023 13:30
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Анна Мурадова
Редактор
"Акт агресії проти світу": Кубраков прокоментував атаку по портах Одещини
Росіяни атакували портову інфраструктуру. Фото: Міністерство відновлення України
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Навіть після виходу з Зернової ініціативи Росія не припиняє тероризувати світ. Вночі 19 липня відбулася цілеспрямована повітряна атака на зернові термінали в портах "Одеса" та "Чорноморськ". 

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Пошкодження зернової інфраструктури

Завдано значних пошкоджень зерновій інфраструктурі відомих міжнародних та українських трейдерів та перевізників, таких як Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Пошкоджений порт на Одещині. Фото: Міністерство відновлення України
Пошкоджений порт на Одещині. Фото: Міністерство відновлення України
Резервуар зазнав ураження. Фото: Міністерство відновлення України
Резервуар зазнав ураження. Фото: Міністерство відновлення України
Загоряння у вантажному крані. Фото: Міністерство відновлення України
Загоряння у вантажному крані. Фото: Міністерство відновлення України

Напередодні, також вночі, була атакована портова інфраструктура, яка грає важливу роль у зерновому коридорі. Результатом атаки стали пошкодження резервуарів та причалів Одеського порту.

"Атака на зернові термінали — акт агресії проти світу. На меті російських терористів — знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки. Держава-терорист воює не тільки з Україною, а з населенням Африки та Азії, для яких це зерно — питання виживання. Зернова та портова інфраструктура мають бути захищені світом. Це гарантія, в першу чергу, для продовольчої безпеки світу", — сказав Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Реакція Зеленського на обстріл Одеси

Нагадаємо, сьогодні зранку, 19 липня, Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду. Він заслухав інформацію про нічні ракетні обстріли по Одеській, Житомирській областях та інших регіонах. Зеленський дав доручення військовим посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС — активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на Росію, а також для продовження експорту українського зерна.

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