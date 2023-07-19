"Акт агрессии против мира": Кубраков прокомментировал атаку по портам Одесчины

Россияне атаковали портовую инфраструктуру. Фото: Министерство восстановления Украины

Даже после выхода из Зерновой инициативы Россия не прекращает терроризировать мир. Ночью, 19 июля, прошла целенаправленная воздушная атака на зерновые терминалы в портах "Одесса" и "Черноморск".

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Повреждение зерновой инфраструктуры

Нанесены значительные повреждения зерновой инфраструктуре известных международных и украинских трейдеров и перевозчиков, таких как Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Поврежден порт в Одесской области. Фото: Министерство восстановления Украины

Резервуар потерпел поражение. Фото: Министерство восстановления Украины

Возгорание в грузовом кране. Фото: Министерство восстановления Украины

Накануне также ночью была атакована портовая инфраструктура, которая играет важную роль в зерновом коридоре. Результатом атаки стали повреждения резервуаров и причалов Одесского порта.

"Атака на зерновые терминалы — акт агрессии против мира. Целью российских террористов является уничтожение любых путей поставки зерна на мировые рынки. Государство-террорист воюет не только с Украиной, а с населением Африки и Азии, для которых это зерно — вопрос выживания. Зерновая и портовая инфраструктура должны быть защищены миром. Это гарантия, в первую очередь, для продовольственной безопасности мира", — сказал Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Реакция Зеленского на обстрел Одессы

Напомним, сегодня утром, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание. Он заслушал информацию о ночных ракетных обстрелах по Одесской, Житомирской областям и другим регионам. Зеленский дал поручение военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на Россию, а также для продолжения экспорта украинского зерна.