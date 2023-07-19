"Акт агрессии против мира": Кубраков прокомментировал атаку по портам Одесчины
Даже после выхода из Зерновой инициативы Россия не прекращает терроризировать мир. Ночью, 19 июля, прошла целенаправленная воздушная атака на зерновые терминалы в портах "Одесса" и "Черноморск".
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Повреждение зерновой инфраструктуры
Нанесены значительные повреждения зерновой инфраструктуре известных международных и украинских трейдеров и перевозчиков, таких как Kernel, Viterra, CMA CGM Group.
Накануне также ночью была атакована портовая инфраструктура, которая играет важную роль в зерновом коридоре. Результатом атаки стали повреждения резервуаров и причалов Одесского порта.
"Атака на зерновые терминалы — акт агрессии против мира. Целью российских террористов является уничтожение любых путей поставки зерна на мировые рынки. Государство-террорист воюет не только с Украиной, а с населением Африки и Азии, для которых это зерно — вопрос выживания. Зерновая и портовая инфраструктура должны быть защищены миром. Это гарантия, в первую очередь, для продовольственной безопасности мира", — сказал Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Реакция Зеленского на обстрел Одессы
Напомним, сегодня утром, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание. Он заслушал информацию о ночных ракетных обстрелах по Одесской, Житомирской областям и другим регионам. Зеленский дал поручение военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на Россию, а также для продолжения экспорта украинского зерна.