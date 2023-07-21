Росія продовжує експорт Чорним морем: скільки суден пройшло в бік Босфору

Експорт Чорним морем. Фото: google

Термін дії "зернової угоди" сплив 17 липня. Росія маніпулює світом, використовуючи для цього продовольчу безпеку та голод. Тим часом РФ продовжує експортувати свою продукцію Чорним морем. За минулий тиждень у бік Босфору вирушили 34 російські судна.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Обсяги експорту РФ

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря — 47 суден, з них 14 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 82 судна, з них 20 рухались до протоки Босфор.

Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

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Сьогодні, 21 липня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він доручив підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору".

Нагадаємо, Україна працює над планом експорту свого зерна Чорним морем після виходу Росії з угоди. Для перевезень можуть використовувати конвої.

Також ми писали, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що попри те, що Росія вирішила відмовитися від участі у "зерновій угоді" та можливі атаки на цивільні кораблі, Україна розглядає можливість відновлення експорту зернових. При цьому Україні не потрібна підтримка РФ.