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Росія продовжує експорт Чорним морем: скільки суден пройшло в бік Босфору

21 липня 2023 16:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Росія продовжує експорт Чорним морем: скільки суден пройшло в бік Босфору
Експорт Чорним морем. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Термін дії "зернової угоди" сплив 17 липня. Росія маніпулює світом, використовуючи для цього продовольчу безпеку та голод. Тим часом  РФ продовжує експортувати свою продукцію Чорним морем. За минулий тиждень у бік Босфору вирушили 34 російські судна.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Обсяги експорту РФ

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 47 суден, з них 14 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 82 судна, з них 20 рухались до протоки Босфор.
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про "зернову угоду"

Сьогодні, 21 липня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він доручив  підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору".

Нагадаємо, Україна працює над планом експорту свого зерна Чорним морем після виходу Росії з угоди. Для перевезень можуть використовувати конвої.

Також ми писали, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що попри те, що Росія вирішила відмовитися від участі у "зерновій угоді" та можливі атаки на цивільні кораблі, Україна розглядає можливість відновлення експорту зернових. При цьому Україні не потрібна підтримка РФ.

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