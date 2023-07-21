Россия продолжает экспорт Черным морем: сколько судов прошло в сторону Босфора

Экспорт по Черному морю. Фото: google

Срок действия "зернового соглашения" истек 17 июля. Россия манипулирует миром, используя для этого продовольственную безопасность и голод. Тем временем РФ продолжает экспортировать свою продукцию по Черному морю. За прошедшую неделю в сторону Босфора отправились 34 российских судна.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Черному морю — 47 судов, из них 14 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю — 82 судна, из них 20 двигались к проливу Босфор.

Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Больше о "зерновом соглашении"

Сегодня, 21 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он поручил подготовить комплекс действий по продолжению работы "зернового коридора".

Напомним, Украина работает над планом экспорта своего зерна по Черному морю после выхода России из соглашения. Для перевозки могут использовать конвои.

Также мы писали, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на то, что Россия решила отказаться от участия в "зерновом соглашении" и возможных атаках на гражданские корабли, Украина рассматривает возможность возобновления экспорта зерновых. При этом Украине не требуется поддержки РФ.