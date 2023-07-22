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Угроза с Черного моря: сколько кораблей РФ вышло на дежурство

22 июля 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Российские корабли снова в Черном море
Большой десантный корабль. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На боевом рейде в Черном море находится 10 вражеских кораблей, среди которых есть и большие десантные. Однако ракетоносители остались в бухтах временно оккупированного Севастополя.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море на боевом дежурстве 10 вражеских кораблей;
  • в Азовском море — 1 большой десантный корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве 8 вражеских кораблей.
Число вражеских кораблей в морях. Фото: ВМС ВС

Отметим, что ракетоносителей нет ни в одном море, но ситуация может быстро измениться, поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги. Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Напомним, срок действия "зернового соглашения" истек 17 июля. Россия манипулирует миром, используя для этого продовольственную безопасность и голод. Тем временем РФ продолжает экспортировать свою продукцию по Черному морю. За прошедшую неделю в сторону Босфора отправились 34 российских судна.

Добавим, что после выхода России из "зернового соглашения" Украина рассматривает новый маршрут транспортировки продовольствия. В частности, из-за воды Румынии и Болгарии.

А подробнее о том, как мировая экономика отреагирует на остановку зерновой сделки, читайте в нашем материале.

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