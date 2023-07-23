Как сейчас выглядит Спасо-Преображенский собор в Одессе: жуткие фото

Спасо-Преображенский собор в Одессе после пожара Фото: Суспільне Одеса

Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Одессе и области. В результате вражеской атаки был поврежден Спасо-Преображенский собор.

В сети выкладывают фотографии, как выглядит собор после пожара.

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По данным Одесской РВА, нынешняя ночная атака — это самый масштабный удар врага по историческому центру города Одесса с начала войны.

"Нелюди попали по гражданской инфраструктуре, жилым домам и практически разрушили крупнейший Собор юга Украины", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в соборе выбило окна, серьезно пострадало его убранство. Также сообщается, что в храме уничтожен алтарь.

Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

"Разрушения колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи", — рассказал клирик Андрей Пальчук.

Напомним, в командовании Воздушных сил ВСУ отмечалось, что были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.

Мы писали, что на боевом рейде в Черном море находится 10 вражеских кораблей, среди которых есть и большие десантные. Однако ракетоносители остались в бухтах временно оккупированного Севастополя.