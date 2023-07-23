Как сейчас выглядит Спасо-Преображенский собор в Одессе: жуткие фото
Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Одессе и области. В результате вражеской атаки был поврежден Спасо-Преображенский собор.
В сети выкладывают фотографии, как выглядит собор после пожара.
Спасо-Преображенский собор после вражеской атаки 23 июля
По данным Одесской РВА, нынешняя ночная атака — это самый масштабный удар врага по историческому центру города Одесса с начала войны.
"Нелюди попали по гражданской инфраструктуре, жилым домам и практически разрушили крупнейший Собор юга Украины", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в соборе выбило окна, серьезно пострадало его убранство. Также сообщается, что в храме уничтожен алтарь.
Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.
"Разрушения колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи", — рассказал клирик Андрей Пальчук.
Напомним, в командовании Воздушных сил ВСУ отмечалось, что были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.
Мы писали, что на боевом рейде в Черном море находится 10 вражеских кораблей, среди которых есть и большие десантные. Однако ракетоносители остались в бухтах временно оккупированного Севастополя.