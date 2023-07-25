Одесситы, чье жилье разрушилось в результате обстрела, будут жить в модульных домах

Разрушенный дом. Фото: Одесский городской совет

В Одессе начала свою деятельность рабочая группа, которая занимается оценкой повреждений памятников архитектуры в результате российских обстрелов 23 июля. Специалисты уже работают на местах и фиксируют повреждения, а также сделают рекомендации по первоочередным аварийным работам.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В частности, одним из пострадавших зданий является жилой дом Чижевича, который имеет статус памятника архитектуры местного значения и построен в 19 веке. Также Дом Соломос нуждается в восстановлении и на его оценку прибудут международные эксперты по ЮНЕСКО.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил важность обращения к экспертам ЮНЕСКО для точной фиксации повреждений и привлечения виновных к ответственности. Сейчас коммунальщики выполняют безотлагательные работы, не касаясь непосредственно состояния памятников архитектуры.

Геннадий Труханов. Фото: Одесский городской совет

"Я понимаю, что люди остались без жилья и хотят как можно скорее убрать последствия разрушений и вернуться в дома. Но мы должны дождаться экспертов ЮНЕСКО, для фиксирования повреждений и дальнейшего привлечения России к ответственности. Надо немного подождать, а пока коммунальщики проводят те работы, которые не касаются непосредственно состояния памятников" — сказал мэр Геннадий Труханов.

Мэр также посетил частные дома на Парковой, которые тоже пострадали в результате обстрелов. Там с целью предоставления временного жилья пострадавшим будут установлены модульные домики, где люди смогут проживать во время аварийно-восстановительных работ.

Напомним, ночью 23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить 9 из 19 ракет, однако, к сожалению, есть и попадание. Более 200 человек, ставших свидетелями массированной ракетной атаки в Одессу, обратились за психологической поддержкой в ГСЧС.