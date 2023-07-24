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"Рятували душі": в Одесі психологи ДСНС надали допомогу понад 200 жителям

24 липня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Рятували душі": в Одесі психологи ДСНС надали допомогу понад 200 жителям
Психолог заспокоює жінку, яка пережила атаку по центру Одеси. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вночі 23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити 9 з 19 ракет проте, на жаль, є й влучання. Понад 200 осіб, які стали свідками масованої ракетної атаки на Одесу, звернулись за психологічною підтримкою до ДСНС.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Люди, які опиняються в епіцентрі надзвичайної події, потребують підтримки і розуміння, щоб пережити горе. І поки рятувальники вивільняють постраждалих з-під завалів зруйнованих будівель чи рятують з вогню, робота психологів ДСНС спрямована саме на те, щоб врятувати душу людини у кризовій ситуації", — йдеться в повідомленні. 

Підтримка постраждалих внаслідок обстрілу. Фото: Одеська міська рада
Підтримка постраждалих внаслідок обстрілу. Фото: Одеська міська рада

Намети, де фахівці надавали психологічну допомогу, стали пунктом опору для людей, які потребували підтримки та розуміння. За одну ніч порадами психологів ДСНС скористалися 247 осіб. Загалом з початку війни їх допомогу отримали понад 223 тисячі людей.

Розмова із психологом ДСНС. Фото: Одеська міська рада
Розмова із психологом ДСНС. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталась 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків. 

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