"Рятували душі": в Одесі психологи ДСНС надали допомогу понад 200 жителям
Вночі 23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити 9 з 19 ракет проте, на жаль, є й влучання. Понад 200 осіб, які стали свідками масованої ракетної атаки на Одесу, звернулись за психологічною підтримкою до ДСНС.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
"Люди, які опиняються в епіцентрі надзвичайної події, потребують підтримки і розуміння, щоб пережити горе. І поки рятувальники вивільняють постраждалих з-під завалів зруйнованих будівель чи рятують з вогню, робота психологів ДСНС спрямована саме на те, щоб врятувати душу людини у кризовій ситуації", — йдеться в повідомленні.
Намети, де фахівці надавали психологічну допомогу, стали пунктом опору для людей, які потребували підтримки та розуміння. За одну ніч порадами психологів ДСНС скористалися 247 осіб. Загалом з початку війни їх допомогу отримали понад 223 тисячі людей.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталась 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків.