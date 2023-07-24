В Мінкульті оновили дані про пошкоджені пам’ятки архітектури в Одесі

Пошкоджений Спасо-Преображенський собор. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталась 23 липня пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Будинок Кредитного товариства (арх. Люікс А.Г.), 1881 р.; будинок житловий та флігель Ковалевського (арх. Даллаква К.Й., Шашін О.С.). 1846 р., кін. ХІХ ст.; будинок прибутковий Заблудовського з флігелем, 1890 р.; особняк Манук-Бея (арх. Даллаква К.Й., Шашін О.С.), 1845-1846 рр.; будинок житловий Масса (арх. Гонсіоровський Ф.В.), 70-80-і рр. ХІХ ст.; будинок житловий Машевського (арх. Гонсіоровський Ф.В.), 1850-1860 рр.; будинок прибутковий Толстого (арх. Гонсіоровський Ф.В.), 1880 р.; будинок Вассаля (арх. Бернардацці О.Й.), ІІ пол. ХІХ ст.; особняк і манеж житлового будинку Масса (арх. Моранді Ф.Й.), 1849-1850 рр.; будинок прибутковий Януша (арх. Бернардацці О.Й.), 1901 р.; будинок прибутковий Жданової (арх. Кабіольський В.М., Дюпон Ю.Л.), 1901-1902 рр.; будинок житловий Рассель дель Турко (арх. Рейнгерц М.Г.), 1910 р.; будинок прибутковий Гагаріна, кін. XIX ст.; будівля Спасо-Преображенського собору, де поховано видатних людей Одеси й Південного регіону України; будинок Родоконакі (арх. Моранді Ф.Й.), 1823-1825 рр.; будинок Папудової (арх. Козлов І.С., Моранді Ф.Й.), 1832-1833 рр; будинок прибутковий Наума (арх. Панпулов А.С.), поч..ХІХ ст.; будинок житловий Чижевича (арх. Брунс В.Г.), сер. ХІХ ст.; будинок (арх. Коллович О.М.), в якому у 1889-1890 рр. жив генерал Радецький Ф.Ф., 1850 р. та ще низка житлових будинків-пам’яток відомих архітекторів.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) висловила глибоке занепокоєння та засудила дії російських військових, які атакували історичний центр Одеси. Серед пошкоджених місць — Спасо-Преображенський собор, стародавня релігійна пам'ятка, заснована наприкінці XVIII століття.