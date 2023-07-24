В Минкульте обновили данные о поврежденных памятниках архитектуры в Одессе

Поврежденный Спасо-Преображенский собор. Фото: Новини.LIVE

В результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля повреждено немало памятников архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Здание Кредитного общества (арх. Льюикс А.Г.), 1881 г.; дом жилой и флигель Ковалевского (арх. Даллаква К.И., Шашин А.С.). 1846 г., кон. ХІХ ст.; дом доходный Заблудовского с флигелем, 1890; особняк Манук-Бея (арх. Даллаква К.И., Шашин О.С.), 1845-1846 гг.; дом жилой Масса (арх. Гонсиоровский Ф.В.), 70-80-е гг. XIX в.; дом жилой Машевского (арх. Гонсиоровский Ф.В.), 1850-1860 гг.; дом подоходный Толстого (арх. Гонсиоровский Ф.В.), 1880 г.; дом Вассала (арх. Бернардацци О.Й.), II пол. ХІХ ст.; особняк и манеж жилого дома Масса (арх. Моранди Ф.Й.), 1849–1850 гг.; дом доходный Януша (арх. Бернардацци О.Й.), 1901; дом подоходный Ждановой (арх. Кабиольский В.М., Дюпон Ю.Л.), 1901-1902 гг.; дом жилой Рассель дель Турко (арх. Рейнгерц М.Г.), 1910; дом доходный Гагарина, кон. XIX ст.; здание Спасо-Преображенского собора, где похоронены выдающиеся люди Одессы и Южного региона Украины; дом Родоконаки (арх. Моранди Ф.Й.), 1823–1825 гг.; дом Папудовой (арх. Козлов И.С., Моранди Ф.Й.), 1832-1833 гг; дом подоходный Наума (арх. Панпулов А.С.), нач. XIX в.; дом жилой Чижевича (арх. Брунс В.Г.), сэр. ХІХ ст.; дом (арх. Коллович А.М.), в котором в 1889-1890 гг. жил генерал Радецкий Ф.Ф., 1850 г. и еще ряд жилых домов-памятников известных архитекторов.

Напомним, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выразила глубокую обеспокоенность и осудила действия российских военных, атаковавших исторический центр Одессы. Среди поврежденных мест — Спасо-Преображенский собор, древняя религиозная достопримечательность, основанная в конце XVIII века.