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В Минкульте обновили данные о поврежденных памятниках архитектуры в Одессе

24 июля 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Минкульте обновили данные о поврежденных памятниках архитектуры в Одессе
Поврежденный Спасо-Преображенский собор. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля повреждено немало памятников архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Какие памятники архитектуры повреждены в Одессе

  1. Здание Кредитного общества (арх. Льюикс А.Г.), 1881 г.;
  2. дом жилой и флигель Ковалевского (арх. Даллаква К.И., Шашин А.С.). 1846 г., кон. ХІХ ст.;
  3. дом доходный Заблудовского с флигелем, 1890;
  4. особняк Манук-Бея (арх. Даллаква К.И., Шашин О.С.), 1845-1846 гг.;
  5. дом жилой Масса (арх. Гонсиоровский Ф.В.), 70-80-е гг. XIX в.;
  6. дом жилой Машевского (арх. Гонсиоровский Ф.В.), 1850-1860 гг.;
  7. дом подоходный Толстого (арх. Гонсиоровский Ф.В.), 1880 г.;
  8. дом Вассала (арх. Бернардацци О.Й.), II пол. ХІХ ст.;
  9. особняк и манеж жилого дома Масса (арх. Моранди Ф.Й.), 1849–1850 гг.;
  10. дом доходный Януша (арх. Бернардацци О.Й.), 1901;
  11. дом подоходный Ждановой (арх. Кабиольский В.М., Дюпон Ю.Л.), 1901-1902 гг.;
  12. дом жилой Рассель дель Турко (арх. Рейнгерц М.Г.), 1910; дом доходный Гагарина, кон. XIX ст.;
  13. здание Спасо-Преображенского собора, где похоронены выдающиеся люди Одессы и Южного региона Украины;
  14. дом Родоконаки (арх. Моранди Ф.Й.), 1823–1825 гг.;
  15. дом Папудовой (арх. Козлов И.С., Моранди Ф.Й.), 1832-1833 гг;
  16. дом подоходный Наума (арх. Панпулов А.С.), нач. XIX в.;
  17. дом жилой Чижевича (арх. Брунс В.Г.), сэр. ХІХ ст.;
  18. дом (арх. Коллович А.М.), в котором в 1889-1890 гг. жил генерал Радецкий Ф.Ф., 1850 г. и еще ряд жилых домов-памятников известных архитекторов.

Напомним, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выразила глубокую обеспокоенность и осудила действия российских военных, атаковавших исторический центр Одессы. Среди поврежденных мест — Спасо-Преображенский собор, древняя религиозная достопримечательность, основанная в конце XVIII века.

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