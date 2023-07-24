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"Спасали души": в Одессе психологи ГСЧС оказали помощь более 200 жителям

24 июля 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Спасали души": в Одессе психологи ГСЧС оказали помощь более 200 жителям
Психолог успокаивает женщину, пережившую атаку по центру Одессы. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ночью 23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить 9 из 19 ракет, однако, к сожалению, есть и попадания. Более 200 человек, ставших свидетелями массированной ракетной атаки на Одессу, обратились за психологической поддержкой в ГСЧС.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Люди, оказывающиеся в эпицентре чрезвычайного происшествия, нуждаются в поддержке и понимании, чтобы пережить горе. И пока спасатели высвобождают пострадавших из-под завалов разрушенных зданий или спасают из огня, работа психологов ГСЧС направлена именно на то, чтобы спасти душу человека в кризисной ситуации", — говорится в сообщении.

Поддержка пострадавших в результате обстрела. Фото: Одесский городской совет
Поддержка пострадавших в результате обстрела. Фото: Одесский городской совет

Палатки, где специалисты оказывали психологическую помощь, стали пунктом сопротивления для людей, нуждающихся в поддержке и понимании. За одну ночь советами психологов ГСЧС воспользовались 247 человек. Всего с начала войны их помощь получили более 223 тысяч человек.

Разговор с психологом ГСЧС. Фото: Одесский городской совет
Разговор с психологом ГСЧС. Фото: Одесский городской совет

Напомним, в результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля, повреждено немало памятников архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты повредили 29 домов.

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