Оккупанты ночью атаковали Одесский порт, есть погибший, — Гуменюк

Руководительница прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 27 июля в очередной раз атаковали Одесскую область. На этот раз оккупанты обстреляли Одесский порт. В результате погиб человек.

Об этом сообщила руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в телеэфире.

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В ночь с 26 на 27 июля оккупанты атаковали Одесщину с юго-восточного направления ударными БпЛА и крылатыми ракетами. Ракеты "Калибр" выпустили из подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение.

"Враг сначала направил "шахеды" по центру Украины, обходя юг, а затем применил "Калибры" с Черного моря, ударив по портовой инфраструктуре Одесщины. Разрушено одно административное здание в одном из портов, погиб охранник. Также повреждены производственные мощности одного из терминалов порта" , — сообщила руководительница прессцентра ОК "Юг".

Напомним, британская разведка сообщила, что РФ готовится к полной морской блокаде Украины.

Также стало известно, что только за сутки на побережье Черного моря прибило три мины.

В то же время одесситы, чье жилье было разрушено в результате обстрела, будут жить в модульных домах.