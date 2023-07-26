За добу на узбережжя Чорного моря прибило три міни

Міна в морі. Фото: google

В Чорному морі вирує шторм — це посилює мінну небезпеку. Вчора ввечері, на чорноморському узбережжі Миколаївщини, міну невідомого типу прибило на берег і вона автоматично здетонувала. Крім того, боєприпаси також прибило сьогодні вранці до берега Одещини.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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Наслідки підриву мін

Внаслідок детонації міни на Миколаївщині на щастя, люди не постраждали, але кілька десятків вікон у будівлях рекреаційного об'єкта отримали пошкодження. Сьогодні вранці, біля одного з пляжів Одещини, сталися ще два самовільних підриви мін у воді, але тип цих вибухонебезпечних предметів залишається невідомим.

"Мінна небезпека узбережжя і прибережних вод надзвичайно висока, посилена наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів. До того ж провокативна поведінка ворога в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін", — йдеться в повідомленні.

Обов'язково дотримуйтесь наступних правил:

Не торкайтесь та не пересувайте підозрілих предметів.

Не використовуйте радіозв'язок та мобільні телефони в небезпечній зоні, оскільки вони можуть спровокувати вибух.

Не заливайте, не засипайте та не накривайте предмети рідинами, ґрунтом чи іншим матеріалом.

Не торкайтесь підозрілих пристроїв та уникайте будь-якого звукового, світлового, теплового чи механічного впливу на них, оскільки більшість вибухових речовин є отруйними та чутливими до механічних, звукових та теплових впливів.

При виявленні вибухових пристроїв негайно зателефонуйте на номери 101 або 102, щоб повідомити служби безпеки.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі. Ці міни, які датуються кількома десятиліттями, виявилися дуже нестабільними, що ускладнює процес розмінування Чорного моря.