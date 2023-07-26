Через сутки на побережье Черного моря прибило три мины

Мина в море. Фото: google

В Черном море бушует шторм — это усугубляет минную опасность. Вчера вечером на черноморском побережье Николаевской области мину неизвестного типа прибило на берег и она автоматически сдетонировала. Кроме того, боеприпасы также прибили сегодня утром к берегу Одесчины.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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Последствия взрыва мин

В результате детонации мины в Николаевской области, к счастью, люди не пострадали, но несколько десятков окон в зданиях рекреационного объекта получили повреждения. Сегодня утром, у одного из пляжей Одесчины, произошло еще два самовольных подрыва мин в воде, но тип этих взрывоопасных предметов остается неизвестным.

"Минная опасность побережья и прибрежных вод чрезвычайно высока, усилена последствиями техногенного наводнения после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Тогда в море принесло много взрывоопасных предметов. К тому же провокационное поведение врага в акватории Черного моря может привести к дополнительному увеличению мин", — говорится в сообщении.

Обязательно соблюдайте следующие правила:

Не прикасайтесь и не передвигайте подозрительные предметы.

Не используйте радио и мобильные телефоны в опасной зоне, поскольку они могут спровоцировать взрыв.

Не заливайте, не засыпайте и не покрывайте предметы жидкостями, грунтом или другим материалом.

Не прикасайтесь к подозрительным устройствам и избегайте любого звукового, светового, теплового или механического воздействия на них, поскольку большинство взрывчатых веществ являются ядовитыми и чувствительными к механическим, звуковым и тепловым воздействиям.

При обнаружении взрывных устройств немедленно позвоните по телефону 101 или 102, чтобы сообщить службам безопасности.

Напомним, с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье. Эти мины, датируемые несколькими десятилетиями, оказались очень нестабильны, что затрудняет процесс разминирования Черного моря.