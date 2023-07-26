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Вируватиме негода: що прогнозують синоптики для Одеси на сьогодні

26 липня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 липня
Штормове Чорне море. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 26 липня, на Одещині продовжить вирувати негода. В регіоні оголосили штормове попередження. Очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі 22-24°C, вдень 26-28°C.
  • Температура морської води 22-23°C.
  • Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.
  • Вологість — 78%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер південний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі 20-25°C, вдень 31-36°C, у прибережній зоні 26-28°C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Нагадаємо, протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату. Детальний читайте в матеріалі.

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