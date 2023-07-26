Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 липня

Штормове Чорне море. Фото: google

Сьогодні, 26 липня, на Одещині продовжить вирувати негода. В регіоні оголосили штормове попередження. Очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 22-24°C, вдень 26-28°C.

Температура морської води 22-23°C.

Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.

Вологість — 78%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 20-25°C, вдень 31-36°C, у прибережній зоні 26-28°C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Нагадаємо, протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату. Детальний читайте в матеріалі.