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Будет бушевать непогода: что прогнозируют синоптики для Одессы на сегодня

26 июля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 июля.
Штормовое Черное море. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 26 июля, в Одесской области продолжит бурлить непогода. В регионе объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Ночью 22-24°C, днем ​​26-28°C.
  • Температура морской воды 22-23°C.
  • Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.
  • Влажность — 78%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью 20-25°C, днем ​​31-36°C, в прибрежной зоне 26-28°C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Напомним, в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата. Подробное читайте в материале.

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