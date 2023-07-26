Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 июля.

Будет бушевать непогода: что прогнозируют синоптики для Одессы на сегодня
26 июля 2023 06:30
Штормовое Черное море. Фото: google
Сегодня, 26 июля, в Одесской области продолжит бурлить непогода. В регионе объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Ночью 22-24°C, днем 26-28°C.
- Температура морской воды 22-23°C.
- Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.
- Влажность — 78%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Местами кратковременный дождь, гроза.
- Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью 20-25°C, днем 31-36°C, в прибрежной зоне 26-28°C.
- На автодорогах области видимость добра.
Напомним, в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата. Подробное читайте в материале.