Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 июля.

Штормовое Черное море. Фото: google

Сегодня, 26 июля, в Одесской области продолжит бурлить непогода. В регионе объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Ночью 22-24°C, днем ​​26-28°C.

Температура морской воды 22-23°C.

Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.

Влажность — 78%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 20-25°C, днем ​​31-36°C, в прибрежной зоне 26-28°C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Напомним, в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата. Подробное читайте в материале.