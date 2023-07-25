"Рупор одеської ППО": що необхідно для протидії атакам РФ

Сергій Судець, засновник спільноти “Повітряна Тривога”. Фото: Медіа Центр Україна – Одеса

Росіяни змінили тактику обстрілів, що ускладнює роботу український військових. Для захисту півдня необхідні сучасні системи протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомив засновник спільноти "Повітряна Тривога", підполковник Національної гвардії України Сергій Судець.

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"Для захисту півдня українському ППО потрібні сучасні системи — Patriot, NASAMS, IRIS-T. Вони зможуть "закрити" наші міста та порти. Думаю, зараз вже йдуть перемовини з партнерами про надання такої зброї. Захистити порти Одещини та Миколаївщини дуже важливо для вивезення зерна", — зазначив Судець.

Експерт також зазначив, що російські бойовики змінили тактику обстрілів, ускладнюючи завдання для зенітників ППО. Водночас він впевнений у тому, що сучасні засоби ППО здатні ефективно збивати російські ракети.

"Першими летять "Шахеди". Разом з ними з моря запускаються "Калібри". Паралельно можуть запускати Х-59 та Х-22 з повітря. А також "Онікси" з Криму. Ці ракети дуже складно збивати. Проте є приклад Києва. Вони десь 10 днів обстрілювали столицю майже всім, що є. Але потім зрозуміли, що лише тратять свої ракети, тому що сучасні засоби ППО збивали майже все", — розповів фахівець.

Судець закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, та при будь-якій тривозі переходити в укриття.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталась 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків.