Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Рупор одеської ППО": що необхідно для протидії атакам РФ arrow

"Рупор одеської ППО": що необхідно для протидії атакам РФ

25 липня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Рупор одеської ППО": що необхідно для протидії атакам РФ
Сергій Судець, засновник спільноти “Повітряна Тривога”. Фото: Медіа Центр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Росіяни змінили тактику обстрілів, що ускладнює роботу український військових. Для захисту півдня необхідні сучасні системи протиповітряної оборони (ППО). 

Про це повідомив засновник спільноти "Повітряна Тривога", підполковник Національної гвардії України Сергій Судець. 

Читайте також:

"Для захисту півдня українському ППО потрібні сучасні системи —  Patriot, NASAMS, IRIS-T. Вони зможуть "закрити" наші  міста та порти. Думаю, зараз вже йдуть перемовини з партнерами про надання такої зброї. Захистити порти Одещини та Миколаївщини дуже важливо для вивезення зерна", — зазначив Судець.

Експерт також зазначив, що російські бойовики змінили тактику обстрілів, ускладнюючи завдання для зенітників ППО. Водночас він впевнений у тому, що сучасні засоби ППО здатні ефективно збивати російські ракети.

"Першими летять "Шахеди". Разом з ними з моря запускаються "Калібри". Паралельно можуть запускати Х-59 та Х-22 з повітря. А також  "Онікси" з Криму. Ці ракети дуже складно збивати. Проте є приклад Києва. Вони десь 10 днів обстрілювали столицю майже всім, що є. Але потім зрозуміли, що лише тратять свої ракети, тому що сучасні засоби ППО збивали майже все", — розповів фахівець.

Судець закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, та при будь-якій тривозі переходити в укриття.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталась 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз